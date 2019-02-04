مقتل شخصين في حريق مبنى سكنى بموسكو

اندلع حريق في مبنى سكني وسط ​موسكو​ في شارع نيكيتسكي، وتمتد منطقة الحريق حوالي ألفي متر. وأكدت ​وزارة الطوارئ الروسية​ وفاة شخصين، وإصابة 4 آخرين. وأضافت الوزارة أنه تم إجلاء 40 شخصا بينهم 8 أطفال. ولم توضح التقارير بعد سبب الحريق، لكن السلطات في موسكو بدأت تحقيقا في الحادث.

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