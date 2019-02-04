انت الان تتابع في يوم الشباب.. «جوايدو» يدعو المعارضة لمظاهرة ضخمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

على ما يبدو أن الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا لإسقاط الرئيس «نيكولاس مادورو» لم تنتهي بعد، إذ دعا زعيم المعارضة «خوان جوايدو» الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا بدًا من الرئيس الحالي مادورو، في خطابه اليوم الأحد للمعارضين إلى تنظيم مظاهرات جديدة، يوم 12 فبراير الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفال الفنزولييون بـ«يوم الشباب»، مؤكدًا على أن المظاهرات المناهضة لحكم مادورو ستستمر، حتى تحقق المعارضة أهدافها التي يتظاهرون من أجلها، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقطع متظاهرون حركة المرور في شارع فرانشيسكو فاجارد أكبر الشوارع الرئيسية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، استمرارا لحركة الاحتجاج المناهضة للحكومة. وقال مصدر في الشرطة الفنزويلية، «إن المتظاهرين شرعوا في حرق إطارات السيارات بعد مسيرة نظمتها المعارضة في المنطقة؛ مما تسبب بقطع حركة السير على هذا الشريان