قادة من طالبان يلتقون الثلاثاء المقبل فى موسكو زعماء المعارضة الأفغان

أفادت تقارير إعلامية روسية، بأن حركة طالبان الأفغانية سترسل وفدا إلى موسكو للقاء نادر مع زعماء المعارضة الأفغانية، بعد أيام قليلة من محادثات بين الحركة والولايات المتحدة لم تشارك فيها الحكومة الأفغانية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن بعض المنافسين السياسيين للرئيس الأفغانى أشرف غنى سيشاركون فى اللقاء الذى يستمر يومين فى موسكو اعتبارا من الثلاثاء المقبل، من جانبه، أكد المجلس، الذى عينته الحكومة الأفغانية للحوار مع طالبان، أنه لم يتلق دعوة لحضور اجتماع موسكو.