شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يطالب بسرعة تشكيل لجنة ترخيص إعلانات المنتجات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عدم تشكيل اللجنة العليا لترخيص الإعلان عن الخدمات الطبية وفقا لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية رقم 206 لعام 2017، وهو ما جعل حتى الآن هناك استمرار لأزمة تجارة الإعلانات الوهمية على الفضائيات لأدوية مجهولة المصدر تصر بصحة المواطنين دون تنظيم لها .

وشدد "أبو العلا"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المواطن المصرى مازال يتعرض للخداع والغش والتضليل فى كل وسائل الإعلان المرئى ووسائل التواصل الاجتماعى وفِى الشوارع بالإعلان عن أدوية ومستلزمات، وخدمات طبية وهمية قاتلة.

وأبدى "أبو العلا" اندهاشه من عدم تفعيل القانون رغم مرور أكثر من عامين عليه، وهو منصوص عليه بالدستور وفق المادة 18 بالتزام الدولة بتنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الطبية.

وحذر "أبو العلا " من خطورة استمرار الفوضى فى الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية وتأثيرها على صحة المواطنين والإضرار بها .