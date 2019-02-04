كم يبلغ عدد المسلمين في أستراليا؟

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - يعد الإسلام الدين الأسرع نموا ويتوقع أن يكون عدد معتنقيه الأكبر في العالم قريبا.

ووفقا لتقرير نشرته وزارة الهجرة، أصبح الدين الإسلامي جزءا رئيسيا أو يقترب أن يكون كذلك من الحياة السياسية والاجتماعية الأسترالية.

وفي البداية، كانت المسيحية تمثل أغلبية كاسحة من سكان أستراليا لكن التعداد السكاني ٢٠١٦ يظهر حدوث تغيير في نسب التنوع الديني داخل الدولة.

وبشكل خاص، حدثت زيادة في أعداد الملحدين أو "اللادينيين' حيث صعدت نسبتهم إلى ٣٠٪ من سكان أستراليا في ٢٠١٦ رغم أنها لم تكن تتجاوز ١٩٪ عام ٢٠٠٦ بزيادة ٢.٢ مليون نسمة.

وعلاوة على ذلك، زادت نسبة المسلمين في أستراليا من ١.٧٪ عام ٢٠٠٦ إلى ٢.٦٪ عام ٢٠١٦ مما يعني وجود ٦٠٤ ألف مسلم.

كما كشف التقرير أن ١١٤٠ مسلم في أستراليا ينتمون لسكان أستراليا الأصليين (الأبورجينز أو سكان جزر مضيق توريس).

يشار إلى أن هناك اثنين من مسلمي الأبورجينز يحظيان بشهرة خاصة وهما أنطوني موندين الذي تحول إلى الإسلام عام 1999 ، وإيدن سيزار لاعب "كانبيرا ريدرز" الذي تنتمي والدته لسكان أستراليا الأصليين.

وقال موندين عام 2012: "أنا ثلاثة أشياء لا يقبلها هذا المجتمع، فأنا مسلم وأسترالي أصلي وصريح".

وكشف تقرير أعده مركز أبحاث بيو ريسيرش أنه هناك 1.8 مليار مسلم في العالم، وأن العدد سيزيد إلى حوالي 3 مليارات مسلم عام 2060.

ويبلغ عدد المسلمين في إنجلترا حوالي 2.6 مليون مسلم بنسبة 5.02% من السكان، بينما تبلغ النسبة في الولايات المتحدة 1.1% بتعداد 3.45 مليون نسمة.

وتقول تركيا إن 99.8% من سكانها مسلمون، لكن إندونيسيا تملك أكبر عدد من مسلمي العالم بمقدار 225 مليون نسمة.