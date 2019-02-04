تعرف على تعليق الخارجية الأمريكية لزيارة البابا للإمارات

أشاد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، بزيارة بابا الفاتيكان إلى الإمارات، مشيرًا إلى أن بلاده ترى الزيارة لحظة تاريخية لحرية الأديان.
وقال بومبيو، فى تغريدة عبر تويتر أوردتها قناة "سكاى نيوز" الأحد، إن القداس الأول للبابا فى شبه الجزيرة العربية يشجع على السلام والتفاهم بين أكبر ديانتين فى العالم، وكان البابا فرنسيس قد وصل فى زيارة تاريخية إلى دولة الإمارات.
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