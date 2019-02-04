شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يتظاهرون في إسطنبول دعماً لمضربي السجون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (إسطنبول)

تظاهر الآلاف أمس (الأحد) في إسطنبول تلبية لدعوة حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد لدعم المضربين عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان. وصرّح الناشط في حزب الشعوب الديموقراطي فاتح أولاش «أشيد بأصدقائي المقاومين في السجن. يشرفوننا، ليسوا لوحدهم»، مضيفاً «إذا لزم الأمر، سنضحي بأنفسنا من أجل هذه القضية».

وأضرب نحو 250 سجينا في أنحاء تركيا عن الطعام دعما للنائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي ليلى غوفن التي بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها منذ أكثر من شهرين، مطالبة بتمكين أوجلان من لقاء وكلاء الدفاع عنه وأفراد من عائلته بشكل منتظم.