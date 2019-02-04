"مشروعات البرلمان" تبحث مشكلات "التنمية الصناعية" الخاصة بالتراخيص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اجتماع لها اليوم بالبرلمان، للوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجه هيئة التنمية الصناعية الخاصة بالتراخيص فى ضوء قانون تنظيم عمل الهيئة، وبيان بالمناطق الصناعية العاملة بالفعل موضحاً به جهة الولاية، بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية. كما تستعرض اللجنة، رؤية جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة فى محافظة البحيرة، وما تم إنجازه من قبل الجهاز بالاشتراك مع المحافظة، فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى. وتحضر نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحافظ البحيرة، والنواب أعضاء المجلس عن محافظة البحيرة.

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