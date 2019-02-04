شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": المجلس مستمر فى مهامه لحين انتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين ، إنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى المقرر عقدها فى مارس القادم على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة ، من 10 _ 14 فبراير الجارى.
وأضاف حاتم زكريا فى تصريح لـ"الخليج 365"،أنه سيتم فتح باب التنازلات والطعون خلال الفترة من 15_19 فبراير الجارى، مشيرا الى أن مجلس النقابة مستمر فى أعماله لحين تسليم النقابة للمجلس الجديد.
وذكر حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين ، أن هناك اجتماعا آخر لمجلس النقابة لمناقشة الميزانية و تقرير مجلس النقابة المقرر عرضه على الجمعية العمومية لاعتماده .
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