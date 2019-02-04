7 قتلى و30 جريحا حصيلة حادث مروع في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
قُتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، وأُصيب أكثر من 30 بجروح في حادث انقلاب حافلة، ليلة أمس الأحد، قرب مدينة كالوجا على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوبي موسكو.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن السلطات المحلية قولها، إن الحافلة التي كانت تقل 48 شخصًا، أغلبهم من الأطفال، انقلبت على طريق قرب قرية إزفيكوف، وفق سكاي نيوز عربية.
وقالت الإدارة المحلية لمنطقة سمولنسك إن الأطفال كانوا في طريقهم من سمولنسك إلى كالوجا لحضور مسابقة رقص محلية.
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