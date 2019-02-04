مدير المتحف الآتوني: اكتشاف مومياوات تونا الجبل ترفع شأن السياحة الثقافية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف الآتوني بالمنيا، بجهود وزارة الآثار وجامعة المنيا في الكشف عن أكثر من أكثر من 50 مومياء بمنطة تونا الجبل بالمنيا، والتي ترفع من شأن السياحة الثقافية بالمنيا، موضحًا أن الكشف جاء تتويجًا للتعاون المشترك بين الجانبين، ضمن سلسلة من الاكتشافات الأثرية الحديثة التي تمت خلال العامين السابقين.

وقال حميدة لـ"الخليج 365"، إن كل كشف أثري جديد يعتبر بمثابة كتابة سطر جديد في التاريخ المصري القديم ويفتح للأثاريين والأكاديميين آفاق أرحب للبحث العلمي في مجال الآثار ويبرز أهمية المنيا التاريخية.

وأوضح أن زيارة وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بصحبة عدد من السفراء لحضور الإعلان عن الكشف الاثري يأتي في إطار حرص وزارة الآثار على التسويق والترويج للمواقع الأثرية المصرية ليس في مصر فقط، لكن في العالم كله ولا شك أنها سياسة أتت بمردودها الطيب خلال الأعوام السابقة وظهر ذلك في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.

وأعلنت وزارة الآثار، السبت الماضي، أول اكتشاف أثري لعام 2019، بمنطة تونا الجبل بالمنيا، ضم 3 مقابر وبئر بعمق 9 أمتار يؤدي إلى 4 غرف للدفن تخص أكثر من 50 مومياء منهم 12 مومياء للأطفال والمعروض منهم 40 مومياء حاليًا.​