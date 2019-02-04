مصرع وإصابة 37 شخصًا بينهم أطفال في حادث سير بروسيا

قُتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وأُصيب أكثر من 30 بجروح في حادث انقلاب حافلة قرب مدينة كالوجا على مسافة نحو 200

كيلومتر جنوبي موسكو.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السلطات المحلية قولها إن الحافلة التي كانت

تقل 48 شخصا، أغلبهم من الأطفال، انقلبت على طريق قرب قرية إزفيكوف.

وقالت الإدارة المحلية لمنطقة سمولنسك إن الأطفال كانوا في طريقهم من سمولنسك إلى كالوجا لحضور مسابقة رقص محلية.