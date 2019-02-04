- 1/2
- 2/2
قُتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وأُصيب أكثر من 30 بجروح في حادث انقلاب حافلة قرب مدينة كالوجا على مسافة نحو 200كيلومتر جنوبي موسكو.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السلطات المحلية قولها إن الحافلة التي كانت
وقالت الإدارة المحلية لمنطقة سمولنسك إن الأطفال كانوا في طريقهم من سمولنسك إلى كالوجا لحضور مسابقة رقص محلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 37 شخصًا بينهم أطفال في حادث سير بروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.