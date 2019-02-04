توقعات الأبراج ليوم February 4, 2019

برج الحمل
مهنياً: تعيش جواً من التوتر والضغوط المستمرة نتيجة عملك واهتمامك بمجالات مختلفة، عليك بالهدوء والحكمة حتى تستطيع أن تتخطى هذه الفترة بلا خسائر وتعب
عاطفياً: تعيش استقراراً وراحة، وتقدم الحب والتقدير لمن حولك، لكنك لا تستطيع التعامل مع من لا يقدم لك التقدير والاحترام، لذلك تبتعد بهدوء
صحياً: تعاني الضغط الزائد الذي يجعلك تصاب ببعض الأمراض، فأنت بحاجة إلى الهدوء والراحة واتباع نظام غذائي مفيد
برج الثور
مهنياً: يتحاشاك زملاؤك في العمل بسبب الخداع الذي تمارسه معهم، فلا أحد يحب أن يتم خداعه بمن فيهم أنت، لذا قد تخسر الكثير إذا استمررت بهذا الأسلوب
عاطفياً: يدخل فينوس إلى برج الجدي ويجلب لك أوقاتاً سعيدة على الصعيد الرومانسي، وتظهر للشريك مدى حبك اللا متناهي له
صحياً: تحاول أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بوعكة صحية، استمر في الالتزام بممارسة الرياضة لتصفية ذهنك
برج الجوزاء
مهنياً: تحقق إنجازات وتتميز فى العمل، ما يجعلك تنال إعجاب الجميع، وتصل إلى ما تريده
عاطفياً: تعيش فترة خالية من العلاقات العاطفية، لكنك ستجد شريك الحياة في الوقت غير المتوقع ويسيطر على قلبك بالحب والاهتمام
صحياً: عليك فقط الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، والابتعاد عن الوجبات السريعة، وأنصحك بممارسة الرياضة
برج السرطان
مهنياً: على الرغم من شخصيتك القوية وتجنّب معظم زملائك الحديث معك في أمور قد تزعجك، إلا أنك محبوب في العمل ولا يكرهك أحد
عاطفياً: جديتك قد تزعج الشريك في أغلبية المواقف، فحاول ألا تأخذ كل الأمور بطريقة جدية حتى لا تجعله يشعر بعدم الراحة والطمأنينة تجاهك
صحياً: تحرص على تجنّب المرض و تستشير الطبيب الخاص بك في الأمور الصحية التي تقلق بالك
برج الأسد
مهنياً: القمر في منزلك السابع أي الدلو، يسلط الضوء على علاقة مهنية لك وقد يشير إلى بعض التشنجات الخفيفة في العمل سرعان ما تزول
عاطفياً: تكون أكثر حرصاً وأكثر اهتمامًا باستقرار وضعك العاطفي وتوازنه، وإذا كنت أعزب الفرصة ملائمة للقاء الشخص المناسب والدخول في علاقة جديدة
صحياً: قد تظهر عوارض الحساسية أو أمراض لا علاج أو دواء لها، لكنها كما تظهر بصورة مفاجئة تختفي كذلك، فلا داعي إلى القلق
برج العذراء
مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يدعوك إلى النظر بواقعية إلى علاقة مهنية ما، ويجعلك تعيد حساباتك المادية والمهنية بشكل دقيق جداً
عاطفياً: لن تتعرض لمشاكل مهمة على الصعيد العاطفي، لكنك تبتعد قليلاً عن الحبيب بسبب مشاغالك المهنية
صحياً: راجع طبيبك إذا كنت تعاني أي متاعب، وحاول جاهداً أن تعالج وضعك الجسدي والفكري بعمق، وابتعد عن العصبية والضغط
برج الميزان
مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يحيي أملاً بنجاح تسعى إليه على الصعيد المهني، ويرافق ذلك مع تأثيرات إيجابية جداً تساعدك تعزيز وضعك وتأمين مشروع جديد للتقدّم
عاطفياً: تسطع بنجومية كبيرة، وتبدو حياتك العاطفية في أوجها ، إلا أنك تبحث أكثر عن الاستقرار وعن خلق أجواء أكثر أماناً لك
صحياً: ، تجد حلاً لمشكلة صحية سابقة وألم ربما عانيته في السابق، وتستعيد نشاطك ولياقتك وعافيتك أكثر من أي وقت مضى
برج العقرب
مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يعني صفحة مهنية أو شخصية تطويها، أو فراقاً مع أحد الزملاء، وترتبك لموقف يتخذه أحدهم
عاطفياً: يحيطك الشريك بحنانه وإخلاصه المتفاني لمساعدتك على تجاوز بعض الأمور الصعبة التي تنغص عليك حياتك
صحياً: لا تنزعج من الإرشادات الغذائية التي عليك اتباعها، لا تقلق ستتكيف معها في الأيام المقبلة
برج القوس
مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يتيح لك فرصة التعبير عن نفسك بحرية مطلقة، والاتفاق مع الزملاء على أولويات العمل وتحديد المسؤوليات
عاطفياً: الرتابة في العلاقة بالشريك تدفعك إلى البحث عن حلول لها، لكن ذلك لن يدوم وستعود المياه الى مجاريها
صحياً: حاول الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين والكحول، والقيام بخطوة جديدة لاستعادة عافيتك الصحية
برج الجدي
مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يتحدث عن عملية بيع تقدم عليها أو عن تشبث بسعر معين لا تريد التنازل عنه
عاطفياً: إذا كنت لا تحتمل الارتباط بشريك والاستقرار وتأسيس عائلة، لا تطلق الوعود لأنك لن تلتزمها
صحياً: تساعد اللياقة البدنية والصحية على استمرارية مواصلة الجسم لوظائفه العامة، وقد تمنع أو تقلل من مضاعفات الأمراض المزمنة
برج الدلو
مهنياً: القمر الجديد في برجك يحتم عليك إيجاد بعض التسويات في شأن مهني، ويمكنك أن تتكل على حدسك لاتخاذ القرار المناسب
عاطفياً: الصراحة والصدق هما المفتاح للدخول إلى قلب الشريك من دون استئذان، فحاول أن تستفيد من ذلك
صحياً: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول أن تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية
برج الحوت
مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يتحدث عن صدفة تخدم مشاريعك، ولو أن بعض العراقيل يمكن أن تعترضها
عاطفيا: لا تكن أنانياً وخبيثاً مع الشريك، فهو قدّم تضحيات كبيرة في سبيل إسعادك وصريح جداً
صحياً: إسرافك المفرط في العمل ينعكس سلباً على وضعك الصحي ويبقيك في حال من التوتر والعصبية الزائدة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم February 4, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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