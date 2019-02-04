شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: قواتنا في العراق لمراقبة إيران والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب، في مقابلة مع تلفزيون «سي بي إس»: نريد الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق لنتمكن من مراقبة إيران، مؤكدا أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الأخيرة تمثل مشكلة حقيقية، وتابع: أريد أن أكون قادرا على مراقبتها.
وتابع الرئيس الأمريكي، خلال لقائه مع برنامج «واجه الأمة»: لدينا قاعدة عسكرية كبيرة في العراق، وهذا وضع ممتاز لمتابعة ما يجري في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط المضطرب، بدلا عن الانسحاب، مضيفا: هذا ما لا يفهمه كثير من الناس. وزاد: سوف نراقب ما إذا حاول أحدهم تطوير سلاح نووي، وسوف نعرف هذه الأمور قبل أن يفعلها.
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