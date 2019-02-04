شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: قواتنا في العراق لمراقبة إيران والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، على أنه يريد الإبقاء على التواجد العسكري لقوات بلاده في العراق، من أجل «مراقبة إيران».

وقال ترامب، في مقابلة مع تلفزيون «سي بي إس»: نريد الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق لنتمكن من مراقبة إيران، مؤكدا أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الأخيرة تمثل مشكلة حقيقية، وتابع: أريد أن أكون قادرا على مراقبتها.

وتابع الرئيس الأمريكي، خلال لقائه مع برنامج «واجه الأمة»: لدينا قاعدة عسكرية كبيرة في العراق، وهذا وضع ممتاز لمتابعة ما يجري في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط المضطرب، بدلا عن الانسحاب، مضيفا: هذا ما لا يفهمه كثير من الناس. وزاد: سوف نراقب ما إذا حاول أحدهم تطوير سلاح نووي، وسوف نعرف هذه الأمور قبل أن يفعلها.