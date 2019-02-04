شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تعترف: الاحتجاجات «صوت محترم» والان نبدء بالتفاصيل
وقال موسى للصحافيين في الخرطوم: إن حكومته على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية، مبديا انفتاحه لدعوة كل العالم لمراقبتها.
وانطلقت مسيرات جديدة، الأحد، في مختلف المناطق للمطالبة برحيل الحكومة، بحسب دعوة تجمع «المهنيين السودانيين»، التي تناولتها مواقع التواصل السبت، وأكد في بيانه، أن «العودة إلى المنازل تعني الموت جبناً».
وقال التجمع: إن ثلاثة أشخاص قتلوا؛ اثنان في كردفان -غربا- وواحد في كسلا -شرقا- جراء تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر الأمن.
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