شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يفشل اجتماع «البحر» ويصعد عسكريا في «الحديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أفشل الحوثيون جلسة المناقشات البحرية التي جرت أمس، على ظهر سفينة «فوس أبولو» التابعة للأمم المتحدة قبالة ميناء الحديدة، ورفضوا بحث تثبيت وقف إطلاق النار، في وقت أكدت فيه مصادر خاصة، مواصلة الميليشيات إرسال التعزيزات إلى المدينة وحولها في الفازة والجاح وبيت الفقيه.

وفي الوقت الذي كان يجتمع فيه الجنرال باترك كاميرت مع ممثلي الشرعية والميليشيات، اطلق الحوثيون قذائف مدفعية من داخل أحياء الحديدة على مواقع القوات المشتركة. وفي السياق، أكدت مصادر عسكرية لـ«اليوم» أن ميليشيات الانقلاب تواصل إرسال التعزيزات إلى مناطق خارج الحديدة في الفازة والجاح وبيت الفقيه ومناطق غربي المدينة.

وقالت المصادر: إن 11 طقما وعربتي كاتيوشا وصلت إلى مناطق بيت الفقيه والجاح وقذائف صاروخية إلى الفازة.

» رفض وتعنت

وبالأمس، رفض الحوثيون بحث تثبيت وقف إطلاق النار، خلال الاجتماع الأول الذي ترأسه رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال باتريك كاميرت، بحضور ممثلي الحكومة الشرعية والانقلابيين، وذلك في الجلسة التي تأتي لاستكمال مشاورات متعلقة بتنفيذ «اتفاق السويد».

وقالت مصادر مطلعة لـ«اليوم»: إن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق، حيث ستعقد اجتماعا آخر مساء اليوم الإثنين.

ويأتي الاجتماع في وقت تواصل فيه ميليشيات الحوثي المدعومة من ملالي إيران خروقاتها للهدنة، وهاجمت بالتزامن مع عقد مناقشات «البحر»، مواقع للقوات المشتركة ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين شرقي الحديدة.

» استهداف تعز

وفي محافظة تعز، أطلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية 4 قذائف مدفعية هاوزر على أحياء سكنية عصر أمس الأحد في تصعيد هو الأكبر منذ أشهر تجاه المدنيين بالتزامن مع تصعيد عسكري في مواقع التماس.

وكسر الجيش الوطني في محافظة تعز هجوما كبيرا للميليشيات الحوثية شنته على مواقع في الأقروض بجبل صبر منذ مساء السبت.

وقال مصدر عسكري في اللواء 35 مدرع لـ«اليوم»: إن 7 من عناصر الميليشيات قتلوا وأصيب العشرات في المواجهات، التي دارت في مواقع «الأقروض» مسرح عمليات اللواءين 35 و145.

وأضاف المصدر: إن الهجوم تزامن مع وصول قائد محور تعز الجديد اللواء نبيل الحاج إلى المدينة ووقعت المواجهات في جبال الرضعة بعزلة «الأقروض» المحاذية لمديرية دمنة خدير بريف تعز الجنوبي.

وأعلن اللواء 35 مدرع «أن معارك عنيفة دارت بين الجيش والانقلابيين استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة واستمرت ساعات طويلة تمكنت خلالها قوات الشرعية من كسر هجوم الميليشيات عبر آخر معاكس استعادت خلاله السيطرة على تبة الرضعة، التي تسللت إليها عناصر الحوثيين، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وأسر أحد عناصرهم».