قال الدكتور مصطفى عثمان، مندوب جمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، إن مؤتمر الأخوة الإنسانية التي تنظمه دولة الإمارات يبعث برسالة واضحة، مفادها بأن العالم في حاجة إلى سلام ومودة لا حروب.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم، من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الناس ينتمون إلى مرجعية واحدة وهم مدعوون إلى الحوار والسلام لا العنف والتطرف".
وتابع: "رسالة قداسة البابا فرانسيس من الإمارات سيكون لها وقع خاص وأهمية كبيرة".
وواصل: "الأديان كلها ترفض التطرف والإرهاب، والأخير ليس مرتبط بدين، والأديان تدعو إلى الابتعاد عن الغلو، والشخص يتحمل مسئوليته وقد يصدر عن مسلم أو مسيحي أو لا ديني".
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي سوداني: "الأديان ترفض التطرف والإرهاب.. والعالم يحتاج السلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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