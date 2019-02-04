شكرا لقرائتكم اليمن.. كاميرت يقدم مقترحا حول "الحديدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الرئيس المستقيل للجنة تنسيق إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن، مقترحا يتعلق بإعادة الانتشار وسحب قوات الحوثيين والحكومة من المدينة وموانئها.
ومن المتوقع أن يقدم طرفا النزاع الاثنين، رؤيتهما بشأن ذلك المقترح، حسب مصدر حكومي.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث، على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء #الحديدة على البحر الأحمر، بحضور ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. كاميرت يقدم مقترحا حول "الحديدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.