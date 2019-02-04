شكرا لقرائتكم اليمن.. كاميرت يقدم مقترحا حول "الحديدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الرئيس المستقيل للجنة تنسيق إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن، مقترحا يتعلق بإعادة الانتشار وسحب قوات الحوثيين والحكومة من المدينة وموانئها.

ومن المتوقع أن يقدم طرفا النزاع الاثنين، رؤيتهما بشأن ذلك المقترح، حسب مصدر حكومي.

وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث، على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء #الحديدة على البحر الأحمر، بحضور ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.