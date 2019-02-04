شاهد.. أقدم كنيسة في الإمارات.. صرح عريق ورمزًا للتسامح

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حرصت دولة الإمارات منذ تأسيسها على احترام الأديان، وتشييد دور العبادة للسكان من أجل ممارسة شعائرهم الدينية أيا كانت بحرية، ومن أبرز تلك الصروح كنيسة سانت جوزيف في العاصمة أبوظبي.
وتعد الكنيسة هي الأقدم في دولة الإمارات، كما أنها تعتبر من بين أقدم الكنائس في منطقة الخليج، ومنذ تأسيسها عام 1965 وحتى اليوم، باتت كنيسة سانت جوزيف مقصدا رئيسيا لأبناء الديانة المسيحية في الدولة.
ووفقا للموقع الرسمي للكنيسة، فإن خطة إنشاء الكنيسة طرحت في 1962، فيما تم وضع حجر الأساس في فبراير 1964، في منطقة كورنيشأبوظبي، على أرض أهداها الشيخ طحنون آل نهيان للمسيحيين، حيث آمن، مثله مثل جميع حكام الإمارات، بضرورة تجانس السكان بصرف النظر عن دياناتهم، ونشر قيم تسامح الأديان على أرض الدولة.
وبقرار من الشيخ زايد آل نهيان، نقلت الكنيسة لموقعها الحالي في منطقة المشرف في أبوظبي في 1981، وتمت توسعتها بافتتاح المبنى الجديد الذي يتسع لـ1500 شخص.
وتعد الكنيسة اليوم صرحا مهما لأكثر من 100 ألف مسيحي كاثوليكي يعيشون على أرض الإمارات، وتقيم الكنيسة القداسات
وعلى بعد خطوات من الكنيسة العريقة، يقع مسجد "مريم أم عيسى عليها السلام"، الذي يتسع لأكثر من ألفي مصلّ، مما يعني تشارك المسلمين والمسيحيين لمواقف السيارات والمرافق المشتركة في المنطقة، في مشهد عفوي للتسامح على أرض الإمارات.
وتقف كنيسة سانت جوزيف شامخة، فهي الأولى من بين قرابة 45 كنيسة في الإمارات وواحدة من أقدم دور العبادة المتنوعة على أرض الدولة، التي أتاحت لسكانها ممارسة شعائرهم الدينية، وأقرت القوانين التي تجرم الكراهية، ونظمت مؤتمرات التسامح، وأعلنت 2019 عاما لهذه القيمة النبيلة.
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