لبنان كله تحت الرقابة الأميركية

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يحضر الجلسة الأولى لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون

حسم حصول حزب الله اللبناني وحلفاؤه على أكثر من نصف المقاعد الوزاریة في الحكومة الجدیدة، التي طال انتظارها، نظرة الولایات المتحدة إلى لبنان، الذي لم تعد تراه سوى دولة حزب الله. ووضع هذا المكسب السیاسي للحزب، وتحدیداً تعیین أحد الموالین له وزیرا للصحة، القوى السیاسیة «الموالیة» لواشنطن في سلة واحدة أمام أي تداعیات محتملة. وتحولت تلك القوى بنظر واشنطن الى «سیف من ورق» وأداة لتغطیة الحزب الذي يراهن علیها لحمایته من تلك التداعیات، نظرا لصعوبة الفصل بینه وبین الدولة، بعد أن رسخ وجوده في مؤسساتها كلها، وأتقن أسالیب الالتفاف على العقوبات الأمیركیة عبر شبكة من نخب سیاسیة ومالیة خلیطة من أعداء واشنطن وحلفائها في آن. لكن هذا الرهان تبدو دونه صعوبات. فالتحذیرات الأمیركیة للبنان ترقى لتكون تهدیداً في حال استخدم حزب الله أموال وزارة الصحة لدفع فاتورة قتلاه وجرحاه في سوریة، أو انتهى المطاف بأموال الوزارة بأیدي الحرس الثوري الإیراني عبر التبادل التجاري مع إیران في قطاع الدواء.

وأكد هذا المنحى قبل أیام مساعد وزیر الخزانة الأمیركیة لشؤون مكافحة تمویل الإرهاب مارشال بیلینغسلیا، الذي قال صراحة إن أمیركا ستحّمل كل لبنان المسؤولیة. وبعد قطاع المصارف، تتحول وزارة الصحة اللبنانیة إلى ساحة معركة أخرى للعقوبات الأمیركیة فيما یشبه معركة القط والفأر.

ولیس من المبكر الخوض في هذا الكلام، وقد سُجلت منذ الیوم الثاني لإعلان الحكومة الجدیدة استعدادات في وزارة الخزانة الأمیركیة لرصد اي انتهاكات لاستخدام أموال الوزارة بما یخالف العقوبات الأمیركیة المفروضة على حزب الله المصنف أمیركیا منظمة ارهابیة.

ولم تستبعد أوساط مطلعة في واشنطن على صلة بالملف اللبناني، أن تطال العقوبات قطاع الصحة اللبناني، مع خیارات تتراوح بین خفض التمویل الأمیركي للوزارة ومنع تصدیر الادویة والضغط على دول ومنظمات مانحة أخرى كمنظمة الصحة العالمیة لوقف التعامل مع الوزارة.

وعلى الرغم من تطمینات بیلینغسلیا بأن واشنطن لن توقف دعم قطاع المصارف، ما دام ملتزماً بشروط واشنطن لوقف استخدامه من جانب حزب الله في عملیاته المالیة، ومن عدم وقف الدعم للجیش اللبناني؛ فإن تحذیرات المسؤول الأمیركي كانت واضحة بأن الأمر مرهون بما سیجري على الأرض.

وترى تلك المصادر أن ولادة الحكومة اللبنانیة بعد تسعة أشهر على تكلیف سعد الحریري لا یخرج عن سیاق المشهد الاقلیمي، حیث تزامن وافتتاح فرنسا وألمانیا وبریطانیا آلیة مالیة للتعامل التجاري مع إیران لتفادي العقوبات الأمیركیة على طهران. وترى كذلك أن إیران سمحت بتشكیل الحكومة في إطار مقاربات جدیدة لها تأخذ في الحسبان إرسال رسالة بناءة قبل مؤتمر وارسو منتصف الشهر الجاري، والذي سیبحث دور إیران في المنطقة، وتقدیم جائزة ترضیة لفرنسا في معقل نفوذها الأخیر لبنان، مقابل انشاء القناة المالیة الاوروبیة. والأهم من ذلك هو حسابات إیران داخل سوریة، بعدما اتضح أن الانسحاب الأمیركي مؤجل، وقد لا یكون منجزاً كما كانت تشتهي طهران، وهو ما أقنعها بعدم الدخول مبكراً في معارك سیاسیة لحسم شكل الحكم السیاسي في كل من سوریة ولبنان ومواقع حلفائها فيهما.