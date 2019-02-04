بالصورة: بعد إشكال المطار...جهة كرّمت وأخرى إعتقلت!

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حصل "ليبانون ديبايت" على صورةٍ لشهادة "تقدير ورضا" من مدير عام الجمارك بدري ضاهر للمراقب في سلك جمارك المطار نادر سامي أبي نادر, لنباهته الفريدة وجهده الذي حال الى توقيف مسافرين بحوزتهما 11,150 كيلوغرام من مادة الكوكايين في المطار, حيث أُعطيت هذه الشهادة للمراقب أبي نادر في تاريخ 25-1-2019 أي قبل أيام من حصول إشكال المطار.

وللمفارقة العجيبة أن المراقب أبي نادر الذي حاز على التكريم والتقدير, هو نفسه الشخص الذي زُجَّ به في السجن لحفاظه على أمن المطار ولتأديته واجبه من دون الرجوع الى المحسوبيات "المريبة".

فالمراقب "ذو النباهة الفر يدة " في وظيفته والذي سهر على تطبيق القانون, تم إيقافه أمس ولا يزال موقوفا لانه "أصرّ على تفتيش حقيبة ارادت عناصر من جهاز الامن تمريرها من دون تفتيش".

ويذكر ان اشكالا وقع امس بين عناصر من جمارك المطار وأخرى تابعة لجهاز امن المطار على خلفية اصرار الاخير على عدم السماح لعناصر الجمارك بتمرير حقيبة المدير العام ه.ح. عبر آلة السكانر، والمسافر عبر صالون الشرف في مطار بيروت, حيث عُلم أن من اوصى بالحقيبة هو احد الضباط الكبار في امن المطار.

هذا وأفادت معلومات بأن القضاء العسكري استدعى أحد كبار ضبّاط جهاز أمن المطار إلى التّحقيق على خلفيّة الإشكال الّذي وقع أمس في المطار, وبأن التحقيق في حادثة المطار امس سيطال كبار الضباط المسؤولين في المطار.

كما أن مدير العام للجمارك بدري ضاهر قام بزيارة تضامنية الى منزل المراقب الجمركي الموقوف نادر ابي نادر حيث يقيم زملاؤه لقاء تضامنيا.