شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان: قانون المرور الجديد يخدم المنظومة الأمنية والمرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن قانون المرور الجديد يعتبر التشريع الذى سيغير نظام السير للمركبات وفق آليات واضحة تناسب ما وصلنا إليه من تقنيات حديثة تخدم المنظومة الأمنية والمرورية.

وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات له، أن قانون المرور الجديد وضع ضوابط لترخيص التوك توك من بينها منع قيادته لمن هم أقل من 18 عامًا، إلزام قائديه باستخراج رخصة قيادة شخصية، استخراج رخصة تسيير للمركبة نفسها.

وأوضح "زين الدين": "لدينا تصور كامل لأن تضع أو تخصص كل محافظة لونا للتوك توك، وحظر سير التوك توك على الطرق السريعة وبين المحافظات، وندرس أن يكون ذلك على الطرق الدائرية فى جميع أنهاء الجمهورية.