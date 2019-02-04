ترند الموجز| تفاصيل التعديلات الدستورية..ومعتز مطر في "الأمراض النفسية"..وموجة سيئة تضرب البلاد..وغضب وسخرية بعد رباعية الزمالك..وموعد مباراة ليفربول ووست هام بعد اشتعال البريميرليج

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، البرلمان يُعلن تفاصيل التعديلات الدستورية القادمة، ونقل الإرهابي معتز مطر إلى مستشفى للأمراض النفسية في تركيا، وترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على أرسنال.. وقائمة الهدافين بعد هاتريك أجويرو، وبعد سقوط الزمالك برباعية.. تعليقات نارية من الغندور وعفيفي والمستكاوي وياسمين الخطيب، وموعد مباراة ليفربول ووست هام.. والقناة الناقلة والمعلق.. وأزمة كلوب مستمرة، و"برد حر رعد برق تحفة!".. الأرصاد تحذر من موجة سيئة تضرب البلاد.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

البرلمان يُعلن تفاصيل التعديلات الدستورية القادمة

اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، وذلك لاستعراض الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وُزعت التعديلات على جميع السادة النواب أعضاء اللجنة العامة.

وافتتح الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الاجتماع، مؤكداً أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.

كما أكد أنه يجب أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستورى لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.

واستعرض "عبد العال"، وفقًا لبيان رسمي صادر عن المجلس، أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها:

1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.

2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.

3- معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.

4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس فى مهامه.

5- إجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

6- أظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.

7- أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالى يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع.

وفُتح باب المناقشة لجميع الأعضاء لإبداء رأيهم، وأكدوا جميعاً أننا نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطنى.. وأن مرحلة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار الدولة قد بدأت.. وأن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسى وبحق.

وتناولت المناقشة كذلك نقطتين أساسيتين.. هما: مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل فى ضوء الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد.. خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والتى قد يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014.

وإعمالاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذى ستعده فى هذا الشأن، والذى سيتضمن رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته.

وانتهى الاجتماع عند هذا الحد، ودعا رئيس المجلس، اللجنة العامة للاجتماع صباح يوم الثلاثاء 5 من فبراير 2019 لاستكمال المناقشة.

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"برد حر رعد برق تحفة!".. الأرصاد تحذر من موجة سيئة تضرب البلاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية حادة خلال هذا الإسبوع، تصل ذروتها الأربعاء، حيث ستنخفض الحرارة وستتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية، تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد، الإثنين والثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، لتكون أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 7-8 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي لها.

وأضافت الهيئة، أن هذا الارتفاع سيبلغ ذروته يوم الثلاثاء، مصحوبا بنشاط الرياح الجنوبية على شمال وغرب البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وشددت الأرصاد على أن درجات الحرارة ستنخفض يوم الأربعاء، بقيم تتراوح من 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اعتبارا من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.

ونصحت الهيئة خلال تلك الفترة بعدم تخفيف الملابس، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة فهي كالآتي:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 26 إلى 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 24 إلى 26 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 27 إلى 31 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيـد من 29 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيـد من 30 إلى 33 درجة مئوية.

محافظات جنوب ســيناء من 25 إلى 28 درجة مئوية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الأربعاء والخميس فهي كالاتي:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 18 إلي 17 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 20 إلى 19 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيـد من 21 إلى 20 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 30 إلى 29 درجة مئوية.

محافظات جنوب سـيناء من 27 إلى 25 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين في المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول هذا، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721.

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نقل الإرهابي معتز مطر إلى مستشفى للأمراض النفسية في تركيا

أعلنت جبهة شباب الصحفيين في بيان لها اليوم أن عدم ظهور الإرهابي معتز مطر الهارب إلى تركيا في برنامجه أمس "مع معتز" على شاشة قناة الشرق الإخوانية وقيامه بكتابة تدوينة له على تويتر يعتذر فيها للمشاهدين عن عدم تقديم الحلقة لظروف خارجة عن ارادته يرجع إلى أزمة نفسية مدمرة يمر بها.

وانفردت الجبهة بخبر تحويله إلى مستشفى "nplstanpul " المتخصصة في الطب النفسي والأمراض العصبية في اسطنبول بعد أن سقط على الأرض مغشيا عليه وتم نقله إلى مستشفى "اجي باديم" ومنها إلى مستشفى الأمراض النفسية بعد أن نصحه الأطباء بالعلاج النفسي بعد ظهور حالات تشنج وعصبية وصلت إلى حد الهذيان بعد افاقته.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم إن التصريحات التي انفردنا بها حول اكتشاف مرض معتز مطر النفسي والذي حاول أيمن نور ورفاقه من جماعة الإخوان الإرهابية اخفاءه خوفا من كشفه وافتضاح امره إلا أننا نجحنا في اختراق وكشف المسكوت عنه وحددنا اسم المستشفى والطبيب المعالج وطريقة العلاج.

وأضاف طوالة إن المواقع والوكالات المصرية والعربية وصل عددها إلى 70 موقعا ووكالة في مصر و السعودية و الامارات والبحرين والكويت وتونس أبرزت انفراد هيثم طوالة بكشف حقيقة مرض معتز مطر النفسي بالإضافة إلى أن محرك البحث "جوجل" رشح تصريحات الجبهة عن مطر كأهم الأخبار الرائجة في الوطن العربي.

يذكر أن جبهة شباب الصحفيين كشفت أمس أن معتز مطر مريض نفسي ومصاب باضطرابات عصبية ويتلقى العلاج في مستشفى nplstanpul حيث يحصل على جرعات علاج مكثفة منها الأدوية وجلسات ثلاثة أيام في الأسبوع تحت إشراف البروفيسير نزهات برهان، وأن مطر رفض في بداية الأمر الاستجابة للعلاج الا أن أيمن نور أقنعه ورافقه حتى دخول المستشفى.

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على أرسنال.. وقائمة الهدافين بعد هاتريك أجويرو

كتسح مانشستر سيتي، ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب الاتحاد، في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سيرجيو أجويرو "هاتريك" للسيتي في الدقائق 1، 44، 60 على الترتيب، فيما أحرز هدف أرسنال الوحيد كوسيلني في الدقيقة 11.

وبذلك ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 59 في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، والذي سيواجه ويستهام الإثنين، في ختام الجولة، فيما جاء توتنهام ثالثا بـ57 نقطة.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد هدافي البريميرليج، رفع أجويرو رصيده لـ14 هدفا، متساويا مع هاري كين في المركز الثالث، فيما يتصدر محمد صلاح القائمة بـ16 هدفا، بفارق هدف عن أوباميانج الوصيف.

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بعد سقوط الزمالك برباعية.. تعليقات نارية من الغندور وعفيفي والمستكاوي وياسمين الخطيب

تلقى نادي الزمالك هزيمة ثقيلة من جورماهيا الكيني، بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما، عصر الأحد، على ملعب موى بالعاصمة الكينية نيروبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت المباراة أخطاء دفاعية فادحة للزمالك، وقدم النادي الأبيض واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم.

رسالة من خالد الغندور

من جانبه قال خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه بتويتر: "مباراة سيئة بمعنى الكلمة من الجميع وعلى رأسهم جروس".

وأضاف: "دي بداية مباريات المجموعة و الأهم الصعود لدور الثمانية و لكن الاصعب انك تخسر النهائي و بالتالي البطولة.. لسه بدري".

ووجه الغندور رسالة للزمالكاوية، قائلا: "جمهور الزمالك كونوا في ظهر الفريق هناك فرق بتخسر و تتعادل في اول اللقاءات و تعود مرة اخري و تصل و لا تنظروا للكارهين او الاعلام المحبط و الكاره لنجاحك وتصدرك".

عفيفي يكشف أسباب الهزيمة

فيما كشف الإعلامي أحمد عفيفي، المعروف بتشجيعه للزمالك، أسباب خسارة النادي الأبيض قائلا: "معظم أسباب اللي حصل حاجات قديمة شوفناها كلها قبل كده.. الزمالك لما بيبقى في إيده يخلص الماتش بيستسهل ويدخل الخصم (مهما كان ضعيف ومستسلم) الجيم ..قديمة".

وأضاف عبر صفحته "الكورة مع عفيفي": "الزمالك عنده مشكلة في الارتداد الدفاعي مالهاش حل في الماتشات الصعبة (أو اللي بيخليها الزمالك صعبة) إلا اللعب بـ٣ في نص الملعب لتغطية عبد الله بالذات المحروم من المساندة الدفاعية لكهربا معظم الوقت .. قديمة.

وتابع: "كهربا شخصيًا بيضيع وبيفقد الكورة معظم الماتش بمنتهى السهولة.. قديمة.. الزمالك في أوقات بيحتاج بس يقف على الكورة ويدورها وبدلا من الاستحواذ وفرض السيطرة بيلجأ لكرات مباشرة سريعة طويلة بتتقطع بسرعة وترتد فيتحول الماتش لاحداث بتحصل في نص ملعب الزمالك .. قديمة".

وواصل المتحدث الرسمي لبيراميدز: "لاعب عائد من فترة غياب فمش بس ميبقاش ١٠٠٪؜ لا ده يحسسك أنه أول مرة يلعب كورة كأن مفيش حاجة اسمها تمرين .. قديمة".

وأكد عفيفي: "حاجتين بس حصلوا النهاردة لأول مرة.. النقاز عنده مشكلة شخصية مأثرة عليه تمامًا.. وكل الحاجات القديمة حصلت النهاردة مع بعض وفي نفس الوقت".

وختم الإعلامي تحليله قائلا: "الخلاصة .. فريق الزمالك قوي ومستقر بس عنده مشاكل لا أراه يسعى لحلها بل أراه معتمد على أن في كل ماتش أكيد مش كل المشاكل هتحضر كلها فالدنيا هتمشي .. اهي ممشيتش.. الزمالك لازم فنيًا يعالج حاجات كتير ونفسيًا ميسمحش للهزيمة تلقي بظلال نفسية أبعد من نتيجتها الرقمية وتأثيرها على وضعية المجموعة اللي لسه فيها ١٥ نقطة في الملعب".

سخرية ياسمين الخطيب

أما الإعلامية الزمالكاوية ياسمين الخطيب، علقت على خسارة الزمالك عبر حسابها بتويتر، قائلة: "أربعة؟! إيه اليوم المدهول ده".

المستكاوي: أداء الزمالك لوغاريتم

وفي سياق متصل، قال الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، عبر حسابه بتويتر: ‏"أداء الزمالك لوغاريتم أمام جورماهيا.. أخطاء دفاعية في التمركز وفي نقص عدد المدافعين وهجوم يهدر فرص سهلة، وتشكيل وتغيير سيئ بحثا عن هجوم، بينما البحث كان واجبا عن الدفاع والفريق لا يتحكم في إيقاعه.. وكل هذا رغم تقدم الفريق بهدف مبكّر جدا".

ويلعب الزمالك في المجوعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي، وجورماهيا الكيني.

وبذلك تصدر الفريق الكيني المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تذيل الزمالك الترتيب بدون رصيد.

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موعد مباراة ليفربول ووست هام.. والقناة الناقلة والمعلق.. وأزمة كلوب مستمرة

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف وست هام يونايتد، ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في العاشرة مساء الإثنين، في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متاثرا بتعادله مع ليستر سيتي، بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 60 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف بفارق نقطتين، والذي فاز على أرسنال، مساء الأحد، فيما يأتي وست هام في المركز الثاني عشر بـ31 نقطة.

وفي حال فوز ليفربول، سيعود الفارق بيه وبين السيتي لـ5 نقاط.

ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ16 هدفا، متفوقا على الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، بفارق هدف.

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، وأرنولد للإصابة.

أزمة كلوب مستمرة

وسيضطر كلوب للاستعانة بلاعب الوسط هندرسون، للعب في مركز الظهير الأيمن، مثلما فعل أمام ليستر، لتعويض غياب أرنولد المصاب.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- هندرسون

ميلنر- شاكيري- فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2، بتعليق: حفيظ دراجي.

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