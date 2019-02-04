يازجي عاد الى لبنان بعد مشاركته باحتفالات الذكرى العاشرة لارتقاء كيريل السدة البطريركية

عاد إلى ​لبنان​ بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​، بعد زيارة للعاصمة الروسية ​موسكو​ دامت خمسة أيام، شارك خلالها باحتفالات الذكرى العاشرة لارتقاء ​البطريرك كيريل​ السدة البطريركية. وكان في استقباله في ​مطار بيروت الدولي​ الوزير السابق ​يعقوب الصراف​، السفير الروسي ​ألكسندر زاسبكين​، ممثل الكنيسة الروسية لدى الكنيسة الأنطاكية في لبنان الأرشمندريت فيليب، رئيس ​دير سيدة البلمند​ البطريركي الأرشمندريت رومانوس الحناة وآباء كهنة وشمامسة.

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