فادي جريصاتي: مضينا استقالاتنا بعد تبليغنا بتوزيرنا من أجل المحاسبة داخليا

تمنّى وزير البيئة فادي جريصاتي على "جميع السياسيين والكتل الموجودة ان نرفع السياسة عن النفايات ونرفع النفايات عن السياسة"، مشيراً إلى "أننا مضينا على استقالاتنا على ورقة بعد تبليغنا بتوزيرنا وبهذه الطريقة يقوم وزير الخارجية جبران باسيل بمحاسبة داخلية".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "لدي 100 يوم لتقديم خطة لتكتل "لبنان القوي" وللحكومة والوزير الذي لن ينتج تجاه التيار وتجاه الشعب لن يبقى وباسيل قام بإمضاء استقالته أيضا".
وأوضح جريصاتي أنه "لا يوجد أي تعدي وإذا لعب باسيل دوراً معينا للمساعدة في تشكيل الحكومة فما الذي سؤثر، فنحن علينا أن نحكم على النتائج وأن نستعيد ثقة الشعب وأن ننتج أو أن نذهب جميعاً إلى بيوتنا".
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