فادي جريصاتي: مضينا استقالاتنا بعد تبليغنا بتوزيرنا من أجل المحاسبة داخليا

تمنّى وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ على "جميع السياسيين والكتل الموجودة ان نرفع ال​سياسة​ عن ​النفايات​ ونرفع النفايات عن ​السياسة​"، مشيراً إلى "أننا مضينا على استقالاتنا على ورقة بعد تبليغنا بتوزيرنا وبهذه الطريقة يقوم وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بمحاسبة داخلية".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "لدي 100 يوم لتقديم خطة لتكتل "​لبنان القوي​" وللحكومة والوزير الذي لن ينتج تجاه التيار وتجاه الشعب لن يبقى وباسيل قام بإمضاء استقالته أيضا".

وأوضح جريصاتي أنه "لا يوجد أي تعدي وإذا لعب باسيل دوراً معينا للمساعدة في ​تشكيل الحكومة​ فما الذي سؤثر، فنحن علينا أن نحكم على النتائج وأن نستعيد ثقة الشعب وأن ننتج أو أن نذهب جميعاً إلى بيوتنا".