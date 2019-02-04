وفد من القوات ضم النائبين عقيص والمعلوف زار منسقية المستقبل في البقاع الأوسط

قام وفد من حزب "القوات اللبنانية" في زحلة ضمّ النائبين جورج عقيص وسيزار المعلوف ومنسّق "القوات" في منطقة زحلة طوني القاصوف بزيارة منسّقية "تيّار المستقبل" في البقاع الأوسط لتقديم التهاني للمنسّق سعيد ياسين لمناسبة توليه مهامه الجديدة.
كان في استقبال الوفد القواتي النائب محمد القرعاوي، عضوي المكتب السياسي لتيار "المستقبل" وسام الترشيشي ونوال مدللي، المنسّق سعيد ياسين، إضافة إلى عضو مكتب الأمين العام بسام شكر، رئيس بلدية مكسه عاطف الميس وعدد من مناصري تيّار "المستقبل".
ورحّب ياسين بأعضاء الوفد وأكد "العلاقات المتينة التي تجَمع رئيس الحكومة سعد الحريري وسمير جعجع والهادفة الى حماية لبنان".
وشدد الجميع على "عمق العلاقة بين الحزبين وضرورة تطويرها وصيانتها للوصول من خلالها الى دولة فعلية يحكمها القانون وتسودها العدالة والمساواة".
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