شقير: من قام بتأليف الحكومة هو الحريري ولا يمكن لأحد أن يزايد عليه

أكد وزير الإتصالات ​محمد شقير​ "أنني لم أغير كلامي فقد حذرت قبل تشكيل ​الحكومة​ من انهيار إقتصادي لكن عندما تشكلت الحكومة رأينا أنها من الممكن أن تنتج وأن تغير الوضع"، مشيراً إلى أن "الوضع الإقتصادي والإجتماعي وصل إلى مكان خطر وهذا ما جعل من كان يعطل الحكومة بعد الإستمرار بالعرقلة".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "لا شك بأن الخارج كان ينصحنا ب​تشكيل الحكومة​ ورغم أننا تأخرنا لكن الله هدى من كان يعرقل تشكيل الحكومة"، معتبراً أن "أي فريق تنازل سيدخل التاريخ إذ إن من تنازل ليس ضعيفا بل قويا لأنه هو من يخاف على ​لبنان​".

وأوضح شقير أن "الذي قام بتأليف الحكومة هو رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وقد اتفهم "زعل" ​وليد جنبلاط​ لكن لا يمكن لأحد أن يزايد عليه"، مشيراً إلى "أنني أعتقد أنه خلال أسبوع سيكون البيان الوزاري جاهزاً ولن يكون هناك خلاف عليه وهو البيان نفسه للحكومة الماضية لكن سيضاف عليه ما يتعلق ب​مؤتمر سيدر​".

وشدد على أنه "لا يوجد مجال إلا لأن يكون الوضع الإقتصادي هو الأولوية"، معتبراً أن "وزير الإتصالات السابق ​جمال الجراح​ قام بجهد كبير وأبرزه بموضوع الألياف الضوئية"، موضحاً "أنني كذلك سأعمل على موضوع الجيل الخامس 5G ليكون لبنان كالدول المتطورة".