النيابة العامة السودانية تفتح تحقيقا في وفاة معتقل

طلب وزير ​العدل​ السوداني، محمد أحمد سالم، من ​النيابة العامة​ إعداد تقرير عاجل حول ملابسات قضية المعلم "أحمد الخير"، الذي توفي أثناء احتجازه داخل مقر أمني في ولاية كسلا شرقي البلاد.

وذكرت وكالة "سونا" السودانية، أن وزير العدل ولدى لقائه رئيس نقابة عمال التعليم العام وجه النيابة العامة في ولايتي كسلا والقضارف بإمداد لجنة ​تقصي الحقائق​ حول الاحتجاجات في البلاد، بتقرير ملابسات وفاة المعلم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك السلطات الطبية.

وأكد سالم حرص اللجنة على أداء مهامها "بتجرد وحزم وشفافية"، للوصول للحقائق المجردة تحقيقا للعدالة وإبراء للذمة وتحديدا للمسؤوليات.

وأعلنت ​الشرطة السودانية​ وفاة أحمد الخير (36 عاما)، أثناء احتجازه داخل مقر أمني في ولاية كسلا شرقي البلاد.