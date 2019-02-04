ماي: سنسعى لحل عملي لكسر الجمود في مفاوضات بريكست

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ أنها ستسعى لحل عملي لكسر حالة الجمود في برلمان بلادها بشأن شروط الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ وذلك عندما تحاول إعادة المحادثات مع ​بروكسل​.

وفي مقال نشرته في صحيفة "صنداي تليغراف"، ألقت ماي الضوء على الطريقة التي تنوي اتباعها لحل المشكلة الرئيسية التي أثارت معارضة نواب حزبها وهي ترتيبات ما بعد الخروج بشأن الحدود بين ​المملكة المتحدة​ و​إيرلندا​.

وأكدت ماي في مقالها أن "النواب قالوا إنهم إذا أدخلت تغييرات على الترتيب المتعلق ب​إيرلندا الشمالية​ سيساندون الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل لانسحابنا من الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أنه "عندما أعود إلى بروكسل سأناضل من أجل ​بريطانيا​ وإيرلندا الشمالية. وسأتسلح بتفويض وأفكار وعزم جدد على الاتفاق بشأن حل عملي يحقق الخروج الذي ​صوت الشعب​ البريطاني لصالحه".

ومنيت خطط ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بهزيمة برلمانية الشهر الماضي ونصحها نواب بالعودة إلى بروكسل للتفاوض من جديد على ترتيبات إيرلندا الشمالية.

ورفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على الحل المطروح للترتيب الخاص بإيرلندا الذي يضمن إبقاء الحدود بين بريطانيا وإيرلندا مفتوحة حال الإخفاق في التوصل لاتفاق تجاري طويل الأمد قبل نهاية الفترة الانتقالية.