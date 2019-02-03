«بليتز»: تحويل الدوحة الأموال للمتشددين يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي

دينا محمود (لندن)

أكدت مصادر إعلاميةٌ غربيةٌ أن قطر وسعت في الفترة الأخيرة من عمليات تمويلها لتنظيماتٍ إرهابيةٍ في أنحاء مختلفةٍ من العالم، خاصةً في قارة آسيا، تحت ستار القيام بأنشطةٍ خيريةٍ وإغاثيةٍ، وذلك في إطار مساعيها المستميتة لزحزحة طوق العزلة الخانق المضروب حولها في الوقت الراهن.

وفي تقريرٍ مطولٍ نشرته مجلة «بليتز» الأسبوعية، قالت الكاتبة أنيتا ماثور، إن الأموال القطرية صارت تتدفق بغزارة في الفترة الحالية على تنظيماتٍ مثل «الجماعة الإسلامية في بنجلاديش» المرتبطة بجماعة «الإخوان» الإرهابية، و«جيش إنقاذ روهينجا أراكان» الناشط في ميانمار، بزعم الدفاع عن المسلمين هناك.

وأوضحت أن النظام القطري - الذي ينفق ملايين الدولارات من أمواله على الإرهابيين في الشرق الأوسط - صار يسعى الآن «للعب ببطاقةٍ أخرى تتمثل في تحويل الأموال للجماعات الإرهابية في آسيا وهو ما يمثل تهديداتٍ مميتةٍ للأمن الإقليمي والدولي»، لخدمة مآربه السياسية والاضطلاع بدورٍ أكبر في العالم الإسلامي.

ووصفت المجلة واسعة الانتشار قطر بأنها «نادٍ للإرهابيين»، ونسبت إلى مسؤولين أميركيين - لم تسمهم - إشارتهم للدويلة المعزولة بأنها «أكثر دولة في العالم ذات وجهين، في ضوء أنها تدعم (ظاهرياً) التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد مسلحي داعش، وتوفر في الوقت نفسه بيئةً متساهلةً.. لممولي الإرهاب، لكي يعملون وهم يحظون بحصانةٍ من العقاب والملاحقة».

وأبرزت «بليتز» كذلك ما يؤكده كثير من المسؤولين الحكوميين والتقارير الاستخباراتية والمصادر الإعلامية بشأن ضلوع النظام القطري في تمويل الإرهاب، ودعم تنظيماتٍ متشددةٍ ودمويةٍ مثل «القاعدة»، ذاك التنظيم المدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية من جانب قوى إقليميةٍ بارزةٍ كالسعودية والإمارات ومصر، وكذلك من جانب دولٍ كبرى على الساحة الدولية كالولايات المتحدة وكندا.

وأشارت في تقريرها إلى أن هناك الكثير من الأدلة الدامغة التي تثبت وجود فروعٍ للأجنحة المسلحة لبعض التنظيمات الإرهابية الآسيوية في العاصمة القطرية الدوحة، فضلاً عن بث وسائل الإعلام المملوكة لنظام تميم بن حمد - وعلى رأسها «الجزيرة» - تغطياتٍ مؤيدةً لأنشطة هذه المجموعات المتشددة.

وضربت المجلة مثالاً على ذلك بالقول إن الذراع المسلحة لـ «الجماعة الإسلامية في بنجلاديش» تعمل بحريةٍ في قطر تحت مظلة ما يُعرف بـ «الرابطة الإسلامية الهندية»، قائلةً إن عدداً من الجمعيات القطرية التي تزعم أنها ناشطةٌ في العمل الخيري كانت جزءاً من تحقيقٍ موسعٍ أجرته وكالة الاستخبارات في بنجلاديش ووحدة الاستخبارات المالية في هذا البلد منتصف عام 2017، بشأن المنظمات غير الحكومية الضالعة في تمويل الإرهاب في هذه الدولة الآسيوية الفقيرة.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات أثبتت وجود مئات من التحويلات المالية المشبوهة القادمة لإرهابيين داخل بنجلاديش بحجة تمويل أنشطةٍ إغاثية، مُشدداً على أن الأموال القطرية التي تُوجه إلى أولئك الإرهابيين وكذلك إلى نظرائهم في ميانمار «تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي».

وألمحت المجلة إلى أن التمويل القطري لهذه التنظيمات الإرهابية يمثل جزءاً من المحاولات اليائسة التي تقوم بها الدوحة لمواجهة العزلة الإقليمية والدولية المتزايدة التي تواجهها، منذ أن فرضت الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) إجراءاتها الصارمة ضد نظام تميم في يونيو 2017.

وقالت إن هذا النظام حاول الفكاك من هذه العزلة عبر تعزيز علاقاته مع دولٍ مثل تركيا وإيران من جهةٍ، وتوسيع شبكة صلاته في دولٍ إسلاميةٍ خارج الشرق الأوسط وتجمعاتٍ إسلاميةٍ في قاراتٍ مثل أوروبا وآسيا من جهةٍ أخرى، بما يشمل التواصل مع حركاتٍ متشددةٍ وإرهابيةٍ كذلك.

وشددت «بليتز» على أن ملايين الدولارات التي تقدمها قطر لـ«الجماعة الإسلامية في بنجلاديش» و«جيش إنقاذ روهينجا أراكان»، تندرج في إطار مطامع تميم ونظامه في تبوؤ موقعٍ قياديٍ في العالم الإسلامي، قائلةً إن هذه الأموال الطائلة تُقدم من خلال الجمعيات الإنسانية - في الظاهر - التي يسيطر عليها «نظام الحمدين» مثل مؤسستيْ «قطر الخيرية» و«عيد الخيرية».

وأكدت المجلة ذائعة الصيت في تقريرها أن هاتين الجمعيتين «ناشطتان للغاية في مختلف أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا»، وأن لديهما فروعاً في دولٍ كبرى مثل المملكة المتحدة منذ عام 2012، قبل أن تتوسع أنشطتهما إلى بلدانٍ أوروبيةٍ أخرى مثل فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، ثم تعبر المحيط إلى الولايات المتحدة أيضاً.

وأضافت أن «عيد الخيرية» بالتحديد كانت من بين المنظمات التي ثبت حصولها على أموالٍ من جانب ممولين قطريين للإرهاب، وتم التحقق كذلك من أنها تتعاون على نحو وثيقٍ مع جمعياتٍ ذات توجهاتٍ متشددةٍ، في السويد وألمانيا وهولندا وكوسوفو وألبانيا، من أجل نشر الأفكار المتطرفة في هذه الدول.

وأشار تقرير «بليتز» إلى أن هذه الجمعيات القطرية تعكف - في الأساس - على دعم التنظيمات والروابط التابعة لـ «الإخوان» الإرهابية في القارة الأوروبية، مثل «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» الذي أكدت المجلة أنه لا يعدو «مظلةً للإخوان».

وشدد التقرير على أن الولايات المتحدة تنظر إلى التنظيمات الإرهابية الآسيوية التي تموّلها قطر في الوقت الراهن، على أنها الجبهة التي يتعين التركيز عليها في ما يتعلق بمحاربة التشدد والتطرف في منطقة جنوب آسيا، مُشيراً إلى أن الكونجرس الأميركي أدرك منذ عام 2003 على الأقل أن هناك «مجموعةً من الجمعيات الخيرية التي تتخذ من قطر مقراً لها تدعم أنشطة (تنظيماتٍ إرهابيةٍ مثل) القاعدة من خلال المساعدة على نقل الأموال وغسلها لصالح هذه الجماعة».

واستعرضت «بليتز» الخطوات التي تم اتخاذها من جانب السلطات الأميركية على مدى السنوات القليلة الماضية لمواجهة تمويل الدوحة للإرهاب، قائلةً إن واشنطن صنّفت - مثلاً - القطري عبد الرحمن النعيمي على قائمتها للإرهابيين في عام 2013، كما فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوباتٍ، مؤكدةً أنه «ممولٌ ومُسهلٌ للأنشطة الإرهابية - يتخذ من قطر مقراً لأنشطته - وفر أموالاً ومساعداتٍ ماديةً.. إلى القاعدة والتنظيمات المرتبطة بها في سوريا والعراق والصومال واليمن على مدار أكثر من عقدٍ من الزمان».

ولم تغفل المجلة في التقرير اللعبة الحمقاء التي يواصل «نظام الحمدين» ممارستها في محاولةٍ لإخفاء سياساته التخريبية عن أعين العالم، وذلك عبر «السعي لتحسين صورته الدولية من خلال تمويل جامعاتٍ أجنبيةٍ مرموقةٍ.. واستضافة كأس العالم لكرة القدم المقررة عام 2022، بالتزامن مع دعم (تنظيماتٍ إرهابيةٍ مثل).. القاعدة والإخوان».

وأكدت أن هذه المحاولات لم تنطلِ على ما يبدو على العديد من المُشرّعين الأميركيين، ومن بينهم بيتر روسكام وبراد شرمان، اللذان قالت «بليتز» إنهما طلبا في عام 2014 من وزارة الخزانة في واشنطن فرض عقوباتٍ على قطر.