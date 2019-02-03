كيروش: قطر دفعت تكاليف إعداد المنتخب الإيراني لكأس آسيا

أبوظبي (الاتحاد، مواقع إخبارية)

كشف كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الإيراني السابق، الذي أعلن استقالته الأسبوع الماضي، أن قطر هي من دفعت كل التكاليف المالية لإعداد المنتخب الإيراني لكأس آسيا، وكذلك إقامة المعسكرات والمباراة الودية، لأن الاتحاد الإيراني لم يكن يمتلك أي شيء.

وقال كيروش، في مقابلة صحفية مع قناة «فوكس سبورت»،: «قطر هي من دفعت كل التكاليف المالية لإعداد المنتخب الإيراني»، موضحاً «إذا لم يكن اتحاد قطر لكرة القدم موجوداً، ما كان لدينا شيء، ما كان لدينا حتى هذه المعسكرات التدريبية، وما كان إعداد الفريق ممكناً، وما كنا تمكنا من اللعب مع فنزويلا، لقد دفعوا جميع تكاليف مبارياتنا السابقة، دفعوا جميع رسوم الملعب والسفر والفنادق وجميع النفقات، دفعوا جميع النفقات لأن الاتحاد الإيراني لا يملك المال، لا شيء».

وأوضح أنه كان من المقرر أن يعمل بجد مع لاعبي المنتخب الإيراني والكادر الفني جنباً إلى جانب، مشيراً إلى أنه «ليس من الحقيقة التظاهر بعدم وجود مشكلة في المنتخب الإيراني، كل واحد يتحمل جزءاً من هذه المشاكل».

وكان كيروش، الذي قدم استقالته من مهمته في أعقاب هزيمة المنتخب الإيراني في كأس أمم آسيا أمام اليابان، في مباراة نصف النهائي، بثلاثة أهداف دون رد، قد أفاد في مقابلة أجريت معه أثناء وجوده في الإمارات، بغياب وسائل الإعلام الإيرانية في البطولة، قائلاً: «أنا شخصياً جاهدت لإيجاد وسيلة لجلب الإعلام الإيراني هنا (الإمارات)».

وأضاف كيروش أن مسؤولين حكوميين أخبروه بأن «الحكومة لن تدفع أي أموال لكرة القدم، وسواء كان هذا صحيحاً أم لا، ففي كل مرة كنا نطلب شيئاً، كان رئيس الاتحاد يقول إن وزير الرياضة لا يحب كرة القدم».

وكان كيروش قد ذكر في وقت سابق أن لاعبي وأعضاء المنتخب الإيراني سيتقاضون متأخراتهم، لكن ذلك لم يحدث.. «لذا فقد أصبح الجميع غاضبين لأن الاتحاد يستخدم هذه المخصصات المالية، من أجل بنود أخرى خاصة بالغذاء، فكانت المحصلة أن أولئك الذين يعملون ليس لديهم المال».