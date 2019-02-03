قطر تسحب السيولة من السوق المحلي للاستثمار في الخارج

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت بيانات رسمية، أمس، أن قطر زادت من عمليات سحب السيولة من السوق المحلي، لتعيد استثمارها في الخارج، ما أدى إلى أزمة محلية. وجاء في بيانات لمصرف قطر المركزي أن استثمارات قطر في السندات والأذونات الأجنبية، بلغت 54.8 مليار ريال (15 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وصعدت استثمارات مصرف قطر المركزي في السندات والأذونات بالخارج، بنسبة 289% مقارنة مع ديسمبر 2017، إذ بلغت حينها الاستثمارات 14.1 مليار ريال (3.84 مليارات دولار).

يأتي ذلك، بينما تعصف بقطر أزمة شح في السيولة المالية، ناتجة عن تخارج الودائع منذ 2017 وامتدت في 2018، إذ بلغت الودائع المتخارجة 40 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.

ودفع شح السيولة في السوق المحلي القطري إلى إقدام قطر على إصدار أكبر سندات في تاريخها، خلال أبريل 2018 بقيمة 12 مليار دولار، وإصدار سندات وأذونات محلية.

كما تعاني البنوك العاملة في قطر من نقص السيولة، دفع بها لإصدار سندات وصكوك وأذونات لتوفير الأموال لعملياتها التشغيلية، مثل بنوك الريان والدوحة والتجاري وقطر الوطني.

وكشفت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، عن أن الديون السيادية لقطر تتجاوز أكثر من نصف ناتجها المحلي الإجمالي؛ ما يجعل من البلاد واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم.