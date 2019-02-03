إيقاف المذيع السعودي أحمد المالكي بعد إساءته لسيدة على الهواء

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بعد موجة غضب من تصرف مذيع تليفزيوني سعودي مع إحدى المشاهدات التي هاتفت برنامجه على الهواء، قررت قناة "الدال"، الأحد، إيقاف المذيع أحمد المالكي.
وبحسب سكاي نيوز أعلنت القناة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، حجب أحمد المالكي عن فقرة الحصاد التي يقدمها في برنامج "همثون".
وكانت مشاهدة للبرنامج اتصلت به هاتفيا، ودعت لأحد المتسابقين بالتوفيق، إلا أن المالكي رد عليها بشكلغير لائق واتهمها بـ"قلة الحياء".
وقال المالكي بعد أن قطع الاتصال: "تتصلين لتتغزلين وتقولين الله يعطيك العافية. ما هذه الجرأة وقلة الحياء؟ مثل هذه الاتصالات غير مقبولة".
وطالب عدد كبير من المغردين بمعاقبة المذيع على سوء تصرفه مع المتصلة، التي لم تقل سوى "الله يوفقك ويسعدك"، معتبرين رده يحمل
وهاجم عدد كبير من الأكاديميين والإعلاميين والقانونيين تصرف المالكي "الفاقد للأخلاق والأدب في التعامل مع المشاهدين"، على حد وصفهم.
وقدم المالكي اعتذارا "غير واضح"، حين قال في برنامجه: "أعتذر لهذه المتصلة إن بدر مني سوء أو خطأ وعدم حسن تصرف في ردة فعل يمكن كانت قاسية"، وأضاف: "كان بالإمكان الاكتفاء بقطع الاتصال دون ردة فعل".
وأكد المحامي سلطان الحارثي أنه المتصلة التي نعتها بـ"قلة الحياء" يحق لها إقامة دعوى قضائية ضد المالكي، مما سيترتب عليه حكم تعزيري.
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