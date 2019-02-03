مايك بومبيو : زيارة البابا فرانسيس للإمارات لحظة تاريخية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وكالات: علّق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على زيارة البابا فرانسيس للإمارات اليوم الأحد، واصفًا إياها باللحظة التاريخية". ونقل موقع سكاي نيوز الإخباري عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله:" إن القداس الذي سيقيمه البابا في الإمارات، يعزز السلام والتفاهم بين أكبر ديانتين في العالم". ووصل البابا فرانسيس بابا الكنسية الكاثوليكية اليوم الأحد إلى الإمارات في زيارة رسمية، واستقبله كبار قيادات الدولة.

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