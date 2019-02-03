كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يعتزم نشر 3750 جندياً على الحدود مع المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأحد، إنها بصدد إرسال 3750 جندياً أمريكياً إلى الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك لمدة 3 أشهر لدعم رجال الجمارك وحرس الحدود. وتابعت الوزارة، أن نشر هذه القوة سيزيد العدد الإجمالي للقوات العاملة في دعم الأفراد العاملين في الجمارك وحماية الحدود إلى ما يقارب 4350.

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