كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على طالب فيرمونت متجمدا حتى الموت بسبب الطقس الثلجى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم العثور على طالب جامعة ولاية فيرمونت متجمد حتى الموت بعد محاولة أخذ طريق مختصر إلى المنزل في درجات حرارة تحت الصفر.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الأحد، عُثر على كونور جيج- 19 عاماً، مستلقيا في الثلج في موقف للسيارات خلف شركة في بيرلنجتون قبيل الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت.

ولم تتمكن طواقم الطوارئ من إسعاف المراهق، وأعلن وفاته في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إنّ جيج كان يبدو أنّه يقطع طريق موقف السيارات خلال ساعات الصباح الباكر، حيث كان يرتدي ملابس"غير كافية" بسبب الطقس.

وأضافت الشرطة في بيان "يبدو أن التعرض للبرد سبب أو عامل مساهم كبير فى وفاة الطالب".

وتواصل السلطات التحقيق في حالة المراهق ومكان وجوده قبل وفاته، لكنها قالت إنه لا توجد مؤشرات على ارتكاب جريمة.

وليس من الواضح ما إذا كان الكحول عاملاً ، لكن يجري تشريح الجثة.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية إن درجات الحرارة وصلت الى -5 في بيرلنجتون يوم السبت مما يجعلها أبرد درجات حرارة بالولاية منذ عام 1993.