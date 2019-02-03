كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعماء روسيا وتركيا وإيران يلتقون بسوتشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأحد، نقلاً عن الكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي بزعيمي تركيا وإيران في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يوم 14 فبراير.
ولم تقدم الوكالة تفاصيل أخرى لكن بوتين قال في الشهر الماضي إنه سيعقد مثل هذا الاجتماع لبحث الوضع في سوريا حيث تحاول موسكو وأنقرة إقامة منطقة لخفض التصعيد.
وقالت البلدان الثلاثة إنها ترغب في تسوية سياسية لإنهاء الصراع السوري. وتدعم روسيا وإيران الرئيس السوري بشار الأسد بينما ترغب تركيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي ومنها الولايات المتحدة في تنحيه.
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