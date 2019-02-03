كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. تظاهرات وإضرابات ومواكب غدا الأحد في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارا للحراك الشعبي الذي يقوده تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، انتظمت تظاهرات مسائية اليوم الأحد، في عدد من الأحياء بالعاصمة الخرطوم.

ورصد "السودان365" احتجاجات في كل من أحياء الصحافة وشمبات وامدرمان واركويت الأزهري الكلاكلة.

وقال شهود عيان أن قوات مكافحة الشغب، اطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق مئات المحتجين في منطقة الصحافة جنوب الخرطوم.

وافادت مصادر محلية ان منطقة عبري اقصى شمال السودان شهدت تظاهرات حاشدة، شارك فيها أهالي المنطقة باعداد كبيرة، رغم الاستعداد الامني الكثيف.

وفي الاثناء أعلن تجمع المهنيين عن تسيير مواكب غدا "الاحد" في كل احياء وضواحي العاصمة القومية، تنطلق جميعها الساعة الحادية عشر صباحا.

وتعهد التجمع بمواصلة الاحتجاجات وصولا الى العصيان المدني والاضراب السياسي لاسقاط نظام الرئيس البشير.

وتتزامن المواكب مع حراك كثيف تقوم به النقابات المعارضة للحكومة، حيث يواصل الاطباء الاضراب عن العمل في المستشفيات، الى جانب وقفات احتجاجية لاساتذة الجامعات.

ونفذ عدد من المعلمين بالخرطوم والولايات وقفات احتجاجية على مقتل المعلم احمد الخير عوض بمنطقة خشم القربة شرقي السودانين وتبع ذلك اضراب جزئي عن الدارسة في عدد من المدارس.

وفي سياق متصل اعلنت لجنة صيادلة السودان المركزية، عن اضراب اضراب شامل يوم "الثلاثاء" في كل صيدليات المستشفيات الحكومية والعسكرية، وكليات الصيدلة، واستثناء صيدليات الطوارئ بالمستشفيات العامة.

ودعت لجنة تحالف ابناء مزارعي الجزيرة والمناقل، الى مواكب النصر "الثلاثاء" التي ستنطلق بالتزامن في كل من طيبة الشيخ عبد الباقي والحلاوين والعقدة المغاربة.