كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة مسؤولان شرطيان خلال مواجهة استمرت 12 ساعة بأوهايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل نائب شريف مقاطعة بولاية أوهايو فى إطلاق نار خلال مواجهة استمرت 12 ساعة في مجمع سكني في ولاية أوهايو، كما أصيب نائبًا آخر مصابًا وإلقاء مشتبهًا في الحجز.

وردت السلطات على تقارير وجود أسلحة في بلدة بيرس، على بعد حوالي 32 ميلاً شرق سينسيناتي، يوم السبت في الساعة 7 مساءً لإجراء فحص الرعاية.

ولم يتمكن نائبا شريف مقاطعة كليرمونت، من التواصل مع المبلغ عن الحادث عند وصولهما إلى المنزل.

وتمّ سماع أصوات إطلاق النار من داخل الشقة، وحاول الشرطيان التفاوض مع المشتبه في إطلاق النار، وقتل أحد النواب بينما بقي الآخر في حالة مستقرة في مركز جامعة سينسيناتي الطبي.