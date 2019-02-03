كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: نفاق المجتمع الدولي وفشله وراء الاضطرابات التي تشهدها ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، إنه من غير المستغرب أن يكون هناك أعداد كبيرة من تيارات وجماعات وأفراد يستفيدون من حالة الفوضى والرعب التي يعانيها الليبيين في الجنوب، ورأى أنه من الطبيعي أن يتصدوا لتوجه للجيش الليبي بتحرير البلاد وأن يوجهون باتهامات للجيش.

وأضاف عقيل خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الجيش الوطني الليبي لن يأبه بتلك الأقاويل كما لم يكترث بها في بنغازي ودرنة والموانئ النفطية، وسيواصل تحرير الجنوب، مؤكدا أن الأمور وصلت لهذا الحد في الأساس بسبب نفاق المجتمع الدولي وفشله الذريع في تكوين تصوّر محدد حول علاج الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن هناك سجال لكسر العظام بين قوى المجتمع الدولي المتداخلة في ليبيا وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا.

وأوضح عقيل أن من هناك من القوى الدولية من يحاول أن يُعظّم من الأزمة الليبية أكثر ليستفيد أكثر، في ظل هناك حالة من التمزيق الشديد بين الأطراف الليبية وحالة لدفعها للتشظي والتشرذم الكبير.