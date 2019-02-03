أردوغان يعيد قضية الخاشقجي للواجهة ويتهم بن سلمان بالكذب

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وليَ العهد السعودي محمد بن سلمان بالكذب، مستنكرا الصمت الأميركي تجاه “الوحشية” التي قتل بها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوإن السعودية لم تبدِ أي تعاون.

وفي لقاء تلفزيوني تم بثه اليوم الأحد، قال أردوغان إن ما قاله بن سلمان بشأن خروج خاشقجي من القنصلية السعودية بإسطنبول وما قاله وزير الخارجية عادل الجبير بشأن متعاون محلي قام بالتخلص من جثة خاشقجي، “كله كذب”.

واعتبر أردوغان أن السلطات السعودية اضطرت لإقالة الجبير من منصبه بعد أن اطلعت على ما لدى تركيا بشأن قضية خاشقجي.

وتابع الرئيس التركي “لا أستطيع فهم الصمت الأميركي تجاه الوحشية التي قتل فيها خاشقجي بعد أن أسمعنا استخباراتهم التسجيلات”.

وأضاف أردوغان أن لدى تركيا تسجيلا لجريمة اغتيال خاشقجي، وأن “السعودية مجبرة على تحديد قتلة خاشقجي والكشف عنهم للعلن إذا كانت لديها عزة”.