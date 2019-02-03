شكوى وتحقيق ضد برنامج تونسي سخر من صلاح

وعد النوري اللجعي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس بالتحقيق في قضية الإساءة التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح خلال برنامج تلفزيوني بثته إحدى القنوات الخاصة. وبث برنامج “أمور جدية” على قناة “الحوار التونسي” فقرة سخر خلالها من اللاعب ومظهره. وسخر البرنامج من شعر صلاح ومن عبارة “الله على أخلاقك يا فخر العرب” التي يتداولها رواد مواقع التواصل منذ فترة. وأثيرت موجة انتقادات عبر مواقع التواصل، وشن معجبون بصلاح حملة على صفحات البرنامج بمواقع التواصل دفاعا عن اللاعب ورفضا لاستهدافه. وتقدمت الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع بشكوى لنظيرتها في تونس، واعتبرت أن البرنامج أساء لصلاح بصورة استفزت المشاهدين بتونس ومصر. ووعد رئيس الهيئة التونسية بالتحقيق في القضية واتخاذ القرار المناسب الأيام القادمة. المصدر: موقع الجزيرة+ وكالات

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