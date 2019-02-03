“الدكالي مدافعا عن المستشفيات العمومية: “مسؤول كبير دار عملية فمستشفى عمومي وقالي تبارك الله عليكم

تزامنا مع تزايد وفيات ضحايا انفلونزا الخنازير، والذين وصل عددهم إلى حدود مساء، اليوم الأحد، إلى 11 شخصا، في ظرف وجيز، خرج أنس الدكالي، وزير الصحة، للدفاع عن حصيلة عمله على رأس القطاع الصحي، في قنوات القطب العمومي.

الدكالي الذي كثف خرجاته الإعلامية تزامنا مع حالة الخوف والهلح من فيروس انفلونزا الخنازير انسجاما مع الجهود الحكومية لطمأنة المواطنين، حل مساء اليوم الأحد ضيفا على برنامج “حديث الصحافة” على القناة الثانية، مبرراالسياسات الحكومية في مجال الصحة، باعثا رسالات طمأنة عن الوضعية الوبائية لفيروس انفلونزا الخنازير في المغرب.

وفيما وجه الإعلامي عبد الله الترابي انتقادات للوزير الدكالي عن وضعية المستشفيات العمومية التي لم يعد يلجأ لها إلا المضطرون حيث قال “اللي عندو الإمكانيات كيتعالج برا أوفالخاص، اللي فقير كيلقى راسو مضطر يمشي لمستشفى عمومي”، رد الوزير الدكالي بالقول “ولكن مسؤول كبير دار عملية فمستشفى عمومي وقالي تبارك الله عليكم”.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الأحد، أن عدد المصابين الذين توفوا نتيجة إصابتهم بانلفونزا الخنازير ارتفع إلى 11 شخصا.

وسجلت خلية التتبع المركزية بالوزارة، أنه من أصل ما مجموعه 58 حالة من الالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، والتي كانت موجبة بالنسبة للنوع الفرعي (H1N1)، تماثل15 مريضاً للشفاء، فيما لا يزال 32 مريضاً يتلقون العلاج، فيما حل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح اليوم الأحد بمستشفى الرباط الجامعي، للوقوف على التدابير المتخدة لمواجهة الفيروس.