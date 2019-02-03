ياجور : عدنا بنقطة غالية من أكادير ونطمح للحفاظ على اللقب القاري

قال محسن ياجور، مهاجم فريق الرجاء البيضاوي، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين فريق الرجاء البيضاوي وحسنية أكادير مساء اليوم الأحد في أكادير، أن العودة من مدينة أكادير بنقطة غالية تبقى مسألة مهمة.

وصرح ياجور، مسجل هدف فريق الرجاء البيضاوي ” نتيجة التعادل الإيجابي مرضية بالنسبة لنا، وقوة حسنية أكادير تكون حاضرة دائما بملعبه، و:عرفت المباراة فرصا عديدة من كلا الطرفين، وظلت مفتوحة إلى آخر الدقائق.

وأكد ياجور في تصريحه ” نيتنا هذه السنة هي الحفاظ على اللقب، لكون التركيبة البشرية للفريق ظلت على حالها، وتجربة فريق الرجاء تبقى مهمة في المنافسات الإفريقية، رغم صعوبة المباريات التي تنتظرنا أمام فرق تسعى هي كذلك لإتباث الذات”.

وختم محسن ياجور تصريحه بقوله : “كنت أتمنى عدم تواجد ثلاث فرق مغربية في نفس المجموعة، لكن يبقى مرادنا تأهل فريقين مغربيين من المجموعة الأولى لمنافسات كأس الإتحاد الإفريقي”.