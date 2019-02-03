إردوغان: قمة تركية روسية إيرانية جديدة في سوتشي حول سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، إن مدينة سوتشي الروسية ستستضيف قمة تركية روسية إيرانية حول سورية في 14 شباط/ فبراير المقبل، فيما كشف عن اتصالات على مستوى دبلوماسي منخفض بين تركيا ونظام الأسد في سورية.

جاء ذلك خلال استضافته على قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، في لقاء تطرق فيه للمستجدات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، وقال "آمل بأن تسهم القمة المقبلة في تعزيز المسار الإيجابي بشأن سورية".

وبيّن أردوغان أنه بحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لدى زيارته الأخيرة إلى روسيا (23 كانون الثاني/ يناير الماضي)، القمة الرباعية التي استضافتها إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بين تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول سورية. وأوضح أن وفدًا تركيًا عقد مباحثات إيجابية مع المسؤولين الروس في موسكو مؤخرا.

وأضاف "التقيت اليوم الوفد العائد من موسكو بحضور وزير الدفاع خلوصي أكار، وأكدوا لنا أن المباحثات كانت إيجابية".

واعتبر إردوغان أن "الأوضاع في سورية تسير نحو الأفضل يوما بعد يوم، مع عمليتي ‘درع الفرات‘ و‘غصن الزيتون‘، واتفاقية مناطق خفض التوتر حول إدلب"؛ وشدد على أن "السياسة التي تنتهجها تركيا تجاه الشمال السوري قائمة على أساس وحدة الأراضي السورية وسيادتها، أي أننا لسنا مع تفكك الشعب السوري".

وأكد أن 300 ألف سوري في تركيا عادوا إلى بلادهم خلال السنوات الأخيرة، وشدد على أن تركيا "أفشلت وصول التنظيمات الإرهابية إلى سواحل البحر المتوسط".

وحول طبيعة علاقات بلاده مع سورية، قال الرئيس التركي "لدينا سياسة خارجية على أدنى المستويات"، مستدركًا: "أجهزة الاستخبارات غير ملزمة بالتحرك وفق تصرفات الزعماء".

وقال إردوغان إن تركيا كان لها أيضا اتصالات مباشرة مع حكومة النظام السوري، وتابع أن "الزعماء قد لا يتواصلون. ولكن أجهزة المخابرات يمكنها التواصل لمصلحتها. حتى إذا كان لديك عدو فعليك عدم قطع العلاقات. فربما تحتاجه فيما بعد".