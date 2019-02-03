الإعلام : مسؤولون أعادوا إحياء خطط طوارئ الحرب الباردة بريطانيا : ماي تريد اتفاقا واقعيا لـ(بريكست)...

في السياسة 4 فبراير,2019 نسخة للطباعة

لندن ـ وكالات: قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انها تريد “اتفاقا واقعيا” لخروج بريطانيا من التكتل، يمكن أن يرضي الاتحاد الأوروبي ويفوز في تصويت في البرلمان البريطاني.في حين حذر أحد المتشككين البارزين من الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين من “مشكلات في المستقبل”. وأضافت ماي انها تخطط للعودة إلى بروكسل للبحث عن تغييرات في اتفاق “بريكست”. مشيرة في مقال نشرته صحيفة “صنداي تلجراف” إلى أن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين اتفق معها على أن هناك حاجة لتغييرات في بروتوكول “الدعم” في اتفاق الانسحاب، الذي يهدف إلى ضمان حدود أيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من التكتل.وذكر ستيف بيكر، أحد زعماء مجموعة مكونة من حوالي 80 مشرعا محافظا من المتشككين في الاتحاد الأوروبي في تغريدة له “هناك مشاكل في المستقبل” ردا على مقال ماي، قائلا إن مجموعته لديها “شكوك خطيرة” بشأن الاتفاق بأكمله. وقالت ماي إن كوربين اتفق معها على أهمية تغيير وضع شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الانسحاب.وأضافت ماي أنها كانت تستمع إلى شخصيات من مختلف الأطياف السياسية والحركة النقابية والأعمال التجارية في سعيها للتوصل إلى تسوية معقولة بشأن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتابعت ماي “ولهذا عندما أعود إلى بروكسل، سأقاتل من أجل بريطانيا وإيرلندا الشمالية، سأكون مسلحة بتفويض جديد وأفكار جديدة وعزم متجدد للاتفاق على حل عملي من أجل تنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي صوت البريطانيون لصالحه، مع ضمان عدم وجود حدود صلبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا”.

الى ذلك، قالت صحيفتان إن مسؤولين بريطانيين أعادوا إحياء خطط طوارئ الحرب الباردة لنقل العائلة المالكة في حالة وقوع حالات شغب في لندن إذا عانت بريطانيا من اضطرابات لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي الشهر القادم.وقالت صحيفة صنداي تايمز نقلا عن مصدر لم تسمه من الحكومة يتناول قضايا إدارية حساسة “خطط الطوارئ هذه موجودة منذ الحرب الباردة لكن ستستخدم الآن لأغراض أخرى في حالة وقوع اضطراب مدني في أعقاب عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي”.كما قالت صحيفة ذا ميل أون صنداي إنها علمت بخطط نقل العائلة المالكة بمن فيهم الملكة إليزابيث إلى مواقع آمنة بعيدا عن لندن.

وتعد الحكومة والشركات خطط طوارئ احتياطية “لعدم التوصل لصفقة” للخروج من الاتحاد الأوروبي. وحذرت جماعات عمل من اضطرابات واسعة النطاق إذا ما كانت هناك تأخيرات مطولة لواردات الاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات الفحص الجمركية الجديدة واحتمال حدوث حالات نقص في الغذاء والدواء.وألقت الملكة (92 عاما) كلمتها السنوية الشهر الماضي أمام جماعة نسائية محلية تم تفسيرها على نطاق واسع في بريطانيا بأنها تطلب من السياسيين التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.وقال جاكوب ريس ـ موج وهو مشرع من المحافظين وأحد داعمي الخروج من الاتحاد الأوروبي لذا ميل أون صنداي إنه يعتقد أن الخطط أوضحت فزعا غير ضروري للمسؤولين حول عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي إذ أن أفرادا كبارا في العائلة المالكة مكثوا في لندن خلال القصف في الحرب العالمية الثانية. لكن صنداي تايمز قالت إن ضابط الشرطة الذي كان مكلفا في السابق بحماية العائلة المالكة داي ديفيز توقع أن تنتقل الملكة إليزابيث من لندن إذا حدث اضطراب.