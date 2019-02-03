فيما قتلت إحدى غاراته مدنيين قتلى سوريا: طيران التحالف بقيادة أميركا يهاجم الجيش

في السياسة 4 فبراير,2019 نسخة للطباعة

بيروت ـ (رويترز) : نقلت وسائل إعلام حكومية سوريا عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعا للجيش السوري قرب جبهة القتال ضد آخر جيب لتنظيم داعش شرق نهر الفرات في ساعة متأخرة الليلة الماضية فتسببت في أضرار وإصابات.ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر قوله في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد “شن طيران ’التحالف الأميركي’ عدوانا على أحد تشكيلات الجيش العربي السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي”. وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين وتدمير مدفع. على صعيد آخر جدد طيران التحالف الدولي عدوانه على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي “داعش” حيث قصف خلال الساعات قبل الماضية الأحياء السكنية في بلدة الباغوز بريف دير الزور ما تسبب باستشهاد ثمانية مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم. مصادر أهلية قالت لمراسل سانا إن طائرات تابعة

لـ“التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة اعتدت بعدة صواريخ على منازل سكنية في بلدة الباغوز ما أسفر عن مقتل 3 نساء و 5 أطفال وجرح عدد من المدنيين ووقوع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي.ولفتت المصادر إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع نتيجة الحالات الحرجة لبعض الجرحى الذين اصيبوا نتيجة العدوان.وارتكب طيران “التحالف الدولي” خلال الشهر الجاري 4 مجازر بقصفه قرى الباغوز والباغوز فوقاني والشعفة وبلدة الكشكية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء ووقوع أضرار مادية كبيرة .وتقود الولايات المتحدة تحالفا غير شرعي بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا في حين استهدفت معظم غارات هذا التحالف منذ تشكله خارج مجلس الأمن في أغسطس 2014 السكان المدنيين وتسببت بعشرات المجازر وتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية كما تسبب هذا التحالف بتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل.من جهة اخرى أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن منظمة ما يسمى “الخوذ البيضاء” الإرهابية تحضر لمسرحية حول مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في إدلب مشيرة إلى أن إرهابيي “جبهة النصرة” يقصفون يوميا المدنيين في المناطق المجاورة لإدلب.وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أمس: إن “موسكو قلقة لعدم تخلي المجموعات الإرهابية عن القيام بمحاولات الاستفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في إدلب” مبينا أن إرهابيي الخوذ البيضاء زودوا بعض المستشفيات في إدلب بالأجهزة اللازمة لتصوير مثل تلك الاستفزازات.ودعت زاخاروفا واشنطن إلى سحب قواتها المتواجدة بشكل غير شرعي في سوريا بأسرع ما يمكن وعودة جميع الأراضي إلى سيادة الدولة السورية. وكان ترامب أعلن أكثر من مرة عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا وكان آخرها في أبريل الماضي وطلب من حلفائه دفع تكاليف بقاء قواته في حال أرادوا منه البقاء. وبشأن المؤامرة على السلطة الشرعية في فنزويلا أعربت زاخاروفا عن استعداد موسكو للانخراط في وساطة من أجل تسوية الأزمة في فنزويلا يقبلها جميع الأطراف. وأوضحت زاخاروفا أن دعم روسيا لكراكاس يهدف للحفاظ على الدولة الفنزويلية التي تتعرض لتدخل خارجي هدفه تأجيج أزمة داخلية وترحب برفض عدد من دول أميركا اللاتينية الانصياع لنهج واشنطن العدواني تجاه فنزويلا. وتواجه فنزويلا مخططا أميركيا للتدخل في شؤونها الداخلية ويستهدف قيادتها وسرقة ثرواتها، حيث أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي وفى مسرحية معدة سلفا على اعتبار زعيم المعارضة اليمينية خوان جوايدو “رئيسا انتقاليا” لفنزويلا بعد وقت قصير من إعلان الأخير توليه مهام الرئاسة في محاولة انقلاب على السلطة الشرعية.