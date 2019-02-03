انت الان تتابع أردوغان يعلن أن تركيا تبقي اتصالات مع سوريا "على مستوى منخفض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد إن حكومته أبقت على اتصالات "على مستوى منخفض" مع النظام السوري عبر جهاز الاستخبارات رغم أن أنقرة هي من أشد منتقدي هذا النظام.
وصرح اردوغان في مقابلة مع تلفزيون "تي آر تي" الرسمي "السياسة الخارجية مع سوريا تتم على مستوى منخفض". وهذه أول تصريحات تكشف فيها تركيا عن اتصالات مباشرة منخفضة المستوى مع دمشق.
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