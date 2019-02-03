الان تتابع “بنت جدة” تفوز بجائزة أفضل موهبة عربية في أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

فازت السعودية بسمة العتيبي بلقب أفضل موهبة عربية Miss Arab Talent، في مهرجان جوائز الموسيقى الذي أقيم بلوس أنجلوس في أمريكا، حيث تعيش هناك مع أسرتها منذ عام 2012م، وحصلت على اللقب في غناء “البوب” الأمريكي.

وُلدت بسمة في مدينة جدة، وانتقلت مع أسرتها إلى أمريكا وعمرها 12 عاماً، وكانت هذه مشاركتها الأولى في المهرجان، حيث لم تكن تتقن اللغة الإنجليزية سابقا، فأخذت تتعلمها عن طريق ترديد أغاني البوب حتى أتقنت اللغة والأغاني معاً.

وأصبحت تكتب أغانيها وتقوم بتلحينها، ومنها أغنية “فودو” التي شاركت بها في عدد من المهرجانات الموسيقية، واستطاعت إصدار ألبوم خاص بعنوان “fear” أو الخوف، وحقق انتشارا في المواقع الإلكترونية والأسواق التجارية.

وتعد الفتاة البالغة من العمر 18 عاما نفسها فنانة شاملة، وكاتبة للروايات والأغاني الإنجليزية والغناء، كما مثلت في فيلم قصير دور مراهقة تعاني من “شيزوفرنيا” أو فصام، وغنت مقطوعات أوبرالية، ثم أخيرا فازت بهذه الجائزة من بين 100 مشاركة، لتكون موهبة العرب في الولايات المتحدة لعام 2019