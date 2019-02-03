الان تتابع رغم انتقاد الأسد.. أردوغان يعترف باتصالات سرية مع النظام السوري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن حكومته أبقت على اتصالات “على مستوى منخفض” مع النظام السوري عبر جهاز الاستخبارات، وذلك على الرغم من أن أنقرة تعد من أشد منتقدي هذا النظام.

وأضاف أردوغان في مقابلة تلفزيونية، إن “السياسة الخارجية مع سوريا تتم على مستوى منخفض”.

وتعد هذه أول تصريحات تكشف فيها تركيا عن اتصالات مباشرة منخفضة المستوى مع النظام السوري.

وكانت مدفعية الجيش التركي مع فصائل المعارضة الموالية لأنقرة، قد قصفت منذ أيام مناطق الشهباء بريف عفرين.

وأفاد مراسل قناة “العربية”، بأن القصف تم بالمدافع الثقيلة، وإن عدداً من القذائف سقطت بين منازل القرية المأهولة بالسكان.

يذكر أن تلك المناطق تقع تحت سيطرة جيش النظام السوري والروس ووحدات حماية الشعب الكردية.

وأجرى وفد عسكري – أمني تركي محادثات في العاصمة الروسية موسكو، لبحث خطوات مشتركة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وسط توقعات بعملية عسكرية مشتركة يعتزم الجانبان تنفيذها ضد جبهة النصرة، التي وسعت مؤخراً من سيطرتها على مناطق هامة هناك.